Брюссель настраивают вынимать экономический фундамент у России

Глава европейской дипломатии Кая Каллас выступила с новой метафорой в отношении антироссийских ограничений. Она призвала «по кирпичику» разрушать экономику России, последовательно убирая основы ее военной мощи. Заявление прозвучало на фоне обсуждения очередного санкционного пакета, который в Москве назвали бесполезным.

Брюссель не оставляет попыток придумать новую упаковку для старых идей. Глава евродипломатии Кая Каллас нашла свежий образ для описания санкционной политики Евросоюза. По ее словам, ЕС намерен «кирпичик за кирпичиком» разрушать основы российской военной экономики. Цитату приводит информационное агентство ТАСС.

Метафора получилась строительной, но с обратным знаком. Не возводить, а разбирать — такова стратегия.

Что еще говорила Каллас

Ранее дипломат уже делала громкие заявления в адрес России. В частности, она сообщала о намерении Еврокомиссии включить в черный список всех участников специальной военной операции поименно. Речь идет о тотальном персональном учете.

Реакция Москвы

В российском внешнеполитическом ведомстве к очередным инициативам отнеслись без энтузиазма. Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский прокомментировал недавние санкции ЕС кратко и по существу: очередной пакет, толку от которого все равно нет.

Ранее сообщалось, что в Европе заговорили об отставке Каллас.