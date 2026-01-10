«Броня для гипотетического мира». Лондон тратит миллионы евро на подготовку к отправке войск на Украину
Великобритания вложит £200 млн в подготовку военного контингента для Украины
Лондон направит 200 миллионов фунтов стерлингов (примерно 270 миллионов долларов) на подготовку к возможному размещению международного воинского контингента на Украине после завершения боевых действий. Соответствующее заявление обнародовало Министерство обороны Соединенного Королевства на официальном правительственном портале.
«Министр обороны [Джон Хили] подтверждает, что 200 миллионов фунтов стерлингов выделены на этот год и будут направлены на финансирование подготовки к развертыванию многонациональных сил на Украине», — говорится в тексте документа.
Согласно плану финансирования, выделенные средства предназначены для закупки и модернизации военного имущества, необходимого для будущего контингента. В приоритете — обновление парка транспортных средств и систем связи, а также приобретение комплексов радиоэлектронной борьбы для противодействия дронам и дополнительных средств индивидуальной защиты для личного состава.
Ранее сообщалось о том, что Париж изучает участие в силовой миссии на Украине.