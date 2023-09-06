Бросать в топку больше «мяса» и распродавать «лакомые кусочки» Украины: зачем США назначили Умерова министром обороны

Верховная рада Украины одобрила назначение Рустема Умерова на пост министра обороны. Чем он может отметиться в данной должности, рассказал политолог Александр Андрианов.

По словам эксперта, Рустем Умеров — обычный коммерсант, никогда не служивший в армии и не имеющий к ней отношения. Он получил образование в США, абсолютно предан этой стране. Поговаривают, что он даже завербован ЦРУ. В связи с этим определенную пользу Киеву он способен принести.

«Первое, что потребуют в США, это прекратить распил денег, поступающих от Запада на нужды ВСУ. Тот же Резников постоянно воровал и не раз был замечен в коррупционных скандалах. Второе требование, которое предъявят — быть глазами и ушами Вашингтона, а также бросать в топку больше «мяса», идти в бездумные лобовые атаки, лишь бы добиться хоть каких-то успехов», — считает собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Именно под приход Умерова Зеленский приказал призывать в армию ограниченно годных. Такими темпами, уверен эксперт, в бой скоро будут брошены женщины и подростки.

Умеров, напомнил политолог, связан с крымскими татарами, Турцией и арабским миром в целом. Используя свои каналы, он может попытаться раскачать обстановку в Крыму или разрушить отношения России с ОАЭ и другими арабскими странами.

Стоит также отметить, что Рустем Умеров был председателем Фонда государственного имущества Украины и успешно распродавал западным партнерам государственную собственность.

«Залозецкий спиртовой завод ушел за 3 миллиона долларов, Львовский ювелирный — почти за 5 миллионов. В обоих случаях покупателями были представители США, а всего таким образом было продано более 400 предприятий. И все — за абсолютные гроши. Свою «плодотворную» деятельность Умеров продолжит и в должности министра обороны, распродавая «лакомые кусочки» Украины. А вот в военном деле его вряд ли ожидает успех», — подчеркнул Андрианов.

Ранее стало известно, что Армения и США могут вторгнуться в Нагорный Карабах.