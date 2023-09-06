«Реваншистские настроения сильны»: Армения и США могут вторгнуться в Нагорный Карабах

Скоро пройдут совместные военные ученые Армении и США. По сообщениям Минобороны Штатов, планируется подготовка к международным миротворческим миссиям.

Политолог и гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров рассказал, к чему именно может готовиться Армения. По его мнению, речь идет о прямом противостоянии с Россией в Нагорном Карабахе.

«Задачи по совместимости подразделений ВС республики и армии США свидетельствуют об активизации участия Армении в программах НАТО. Наиболее известная из таких программ – «Партнерство во имя мира», в ней участвуют все постсоветские страны, исключая Белоруссию и Россию», — рассказал собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В последние полтора-два десятилетия, отметил эксперт, Армения развивала военное сотрудничество с Россией. Сейчас премьер-министр Никола Пашинян сворачивает контакты. На повестке — выход страны из ОДКБ. Учения с США же подтверждают, что правящая группировка Армении переориентировалась в военно-политическом отношении на Америку.

«Такая смена курса укладывается в американскую концепцию по созданию пояса нестабильности вокруг России. Почва для очередного витка дестабилизации на Южном Кавказе создана — конфликт вокруг Нагорного Карабаха заморожен, но не разрешен», — подчеркнул эксперт.

Гарантом спокойствия в регионе остаются военные РФ — около двух тысяч солдат и офицеров. Но при участии США возможно вторжение Армении на спорные территории.

«Реваншистские настроения в Ереване сильны. США могут спровоцировать агрессию в отношении Азербайджана или российского контингента на спорных территориях. Цель такой провокации — замена российских миротворцев на аналог KFOR, подконтрольный НАТО», — предупредил Сипров.

Следующим шагом станет ликвидация военных баз в самой Армении и ее вступление в Североатлантический альянс. Глава Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер, к слову, уже обратился с неофициальным предложением к Пашиняну.

Ранее Песков напомнил Пашиняну, что в России живет больше армян, чем в Армении.