Брошенная сыном в Мексике россиянка вернулась в Россию

Гражданка России Валентина Котова, сын которой бросил ее в Мехико, вернулась в Россию. Об этом 15 ноября сообщили РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ.

Ранее стало известно, что гражданин РФ вместе с супругой – гражданкой Украины, оставил у порога посольства России в мексиканской столице свою мать-инвалида без денег, но с личными вещами. Сама пара сбежала в США по программе для беженцев из Украины.

«Можем подтвердить, что она пересекла сегодня в 9:00 границу РФ в аэропорту Домодедово. Дежурный консул в Домодедово оказал все необходимое содействие», – рассказали в МИДе РФ.

Накануне консул Александр Иващенко в интервью РИА Новости сообщил, что Котова продала все свое имущество в РФ и переехала в Мексику в 2022 году с сыном и его женой. 73-летняя женщина не имеет возможности ходить из-за проблем со спиной. Она передвигается на инвалидной коляске. В России, как уточнило агентство, у Котовой нет родных.