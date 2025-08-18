БТР M113 с флагами России и США заметили в зоне СВО

RT: бойцы СВО «оживили» трофейный БТР M113 с флагами России и США в Запорожье

Политика

Фото: [flickr.com]

Телеканал RT показал, как российские солдаты установили флаги России и Соединенных Штатов на захваченный американский бронетранспортер M113.

Согласно сообщению, местом съемки является окрестность села Малая Токмачка, расположенного в Запорожской области. Подчеркивается, что бронемашина активно применяется российскими военными в боевых операциях.

«Трофейный американский БТР М113 с флагами России и США мчится в бой в районе запорожского села Малая Токмачка. Отбитую у ВСУ машину "починили и оживили". Теперь ее используют при выполнении боевых задач», — сообщил телеканал.

Ранее сообщалось, что ВС РФ начали применять новую тактику «черепашки-ниндзя» в Покровске.