На Покровском направлении появились русские «черепашки-ниндзя»

В Покровске российские военные начали применять новую тактику, которую сами бойцы называют «черепашки-ниндзя», пишет Mash. Ее суть — в максимальной скрытности и выборочных ночных атаках.

Отмечается, что ВС РФ не спешат заходить в город, предпочитая контролировать его с окраин, перекрывать пути снабжения и методично «выкуривать» противника.

По данным телеграм-канала, российские подразделения уже взяли 70% города в кольцо. Бойцы прячутся в коллекторах, на деревьях, под капотами брошенной техники — и появляются только ночью, чтобы нанести точечные удары. Украинские военные не могут точно определить, сколько диверсионных групп действует в городе.

У ВСУ осталась лишь одна трасса снабжения — М-3 в сторону села Гришино. Все остальные дороги находятся под огневым контролем российской армии. Противник, пытающийся прорваться, попадает в засады, после чего бежит в зону, где их уже ждут FPV-дроны.

Как отмечает Mash, линия фронта проходит всего в 10 км от западной части Покровска. Это позволяет российским «камикадзе»-дронам эффективно работать по целям. Тактика «черепашки-ниндзя» оказалась настолько эффективной, что украинские боевики начали жаловаться на невозможность предугадать действия русских диверсантов.

