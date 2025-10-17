Будапешт в роли мировой арены: где в столице Венгрии могут провести саммит Путин и Трамп

Столица Венгрии вновь может стать местом для диалога мировых лидеров. После телефонных переговоров американский президент Дональд Трамп сообщил о планах организовать встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште.

Инициатива была незамедлительно поддержана российской стороной, о чем заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Теперь ключевым вопросом становится выбор площадки для столь значимого события.

В последние годы в Венгрии сформировался перечень ключевых локаций, где проходят главные политические форумы страны. Среди них:

«Пушкаш Арена»: Крупнейший стадион в Венгрии, носящий имя легендарного венгерского футболиста Ференца Пушкаша. Масштабный комплекс может рассматриваться для проведения мероприятий в формате массовых форумов или сопровождающих событий;

Правительственный квартал «Кармелита»: Историческое здание заседаний правительства, которое сохранило за собой неофициальное название «монастырь кармелитов». Эта резиденция символизирует государственную власть и является традиционным местом для высоких политических встреч;

Восстановленный комплекс на Замковом холме в Буде: Архитектурный ансамбль, включающий изящные сады, предлагает репрезентативную и исторически насыщенную атмосферу, идеальную для дипломатических приемов и переговоров в более камерной обстановке.

Каждая из этих площадок обладает уникальным символическим и функциональным потенциалом, что делает Будапешт готовым принять саммит такого уровня. Окончательный выбор места станет важным сигналом о формате предстоящих российско-американских переговоров.

