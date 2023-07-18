«Будет бегать, как заяц»: в Совфеде предрекли Зеленскому безрадостное будущее

США попытаются максимально отстраниться от терактов Киева на Крымском мосту, считают в МИД РФ. Официальный представитель министерства Мария Захарова уверена : такие действия Штатов свидетельствуют о том, что президент Украины Владимир Зеленский стал «токсичен» для американской администрации.

По мнению члена Совета Федерации от Республики Крым Сергея Цекова, в последнее время признаки «усталости» от Зеленского на Западе действительно становятся все заметнее. В конечном итоге украинского президента может ждать незавидная судьба.

«Думаю, что жить он будет за пределами Украины, бегать по многим странам мира, которые будут готовы его принимать. В целом складывается впечатление, что период благостного отношения к Зеленскому и чуть ли не любви у некоторых руководителей других стран сменяется определенным разочарованием и нежеланием поддерживать в конкретных делах. На словах, может, да, но не в конкретных делах. Зеленский, как заяц, будет бегать от всех со временем», — рассказал сенатор в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

На территории самой Украины Зеленскому, считает Цеков, ловить, по сути, уже нечего. В конце концов, полагает политик, люди разберутся и поймут, что нынешний вооруженный конфликт был спровоцирован именно президентом и его западными кураторами.

Тем не менее говорить о том, что США не поддерживают Киев в вопросах терактов на российской территории, пока не приходится, подчеркнул сенатор.

«(Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон — Прим. ред.) Кирби высказался о том, что Крымский мост — это территория Украины. Само по себе заявление странное, ведь мост — это инфраструктурный объект РФ. К Украине он никакого отношения не имеет. Правда, они там пытаются заявлять, что эти территории якобы были «оккупированы» и являются законными целями для Украины», — отметил Цеков.

На самом деле, продолжил собеседник, Крым вошел в состав России добровольно. Республика всегда стремилась в состав РФ, заключил Цеков.

Ранее стало известно, что ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ, где готовилась атака на Крымский мост.