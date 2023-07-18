Российские военные нанесли удары по объектам, где готовился теракт на Крымском мосту

ВС России нанесли групповой удар по объектам, на которых готовилась террористическая атака по Крымскому мосту, сообщили в Минобороны.

В районе Одессы были поражены места изготовления беспилотных катеров, посредством которых и был поврежден Крымский мост.

«Удар возмездия» был нанесен высокоточным оружием морского базирования.

Также российские ракеты уничтожили хранилища топлива в районах Николаева и Одессы. Украинская армия лишилась 70 тысяч тонн горючего.