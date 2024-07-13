Официальный Кишинев последовательно продолжает свой нейтральный курс, отказываясь поддержать санкционное давление Евросоюза на Россию. На это, как информирует ТАСС, посетовал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

По словам руководителя евродипломатии, Молдавия отказалась присоединиться к 14-му пакету антироссийских ограничительных мер санкций, в отличии от восьми стран-партнеров и кандидатов на прием в ЕС, что последовательно поддерживают Брюссель.

«Страны - кандидаты Северная Македония, Черногория, Албания, Украина, Босния и Герцеговина, а также государства Европейской зоны свободной торговли - Исландия, Норвегия и Лихтенштейн - присоединились к решению Совета ЕС от 24 июня о введении санкций против России», — говорится в заявлении Борреля.

К слову, Молдавия не в одиночестве среди европейских стран-кандидатов на вступление в Евросоюз в ее стремлении соблюдать нейтралитет и не присоединяться к антироссийским санкциям Евросоюза. Сербия и Грузия последовательно отказываются от присоединения к экономическому давлению на РФ, что сильно нервирует Брюссель.

Ранее посол Мирошник назвал санкции против «Артека» свидетельством неадекватности Евросоюза.