Будущее Украины зависит от выборов спикера палаты представителей в США

Будущее Украины зависит от выборов спикера в американскую палату представителей, так как это представляет серьезную угрозу для финансирования Киева. Соответствующее заявление сделала обозреватель американского CBS News Кэтрин Уотсон.

По ее словам, будущее Украины в данный момент «висит на волоске» из-за того, что среди республиканцев в палате представителей сейчас ведутся активные обсуждения потенциального кандидата на роль спикера.

Уотсон заявила, что вопрос продолжения военной помощи для Украины становится все более острым и вызывает все больше споров. Журналистка отметила, что уменьшение количества поддержки Киеву в рядах республиканцев отражает настроение всего американского общества, уставшего от Украины.