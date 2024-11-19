Решение Байдена разрешить удары дальнобойным оружием с территории, контролируемой Украиной, вглубь России станет еще одним шагом к эскалации конфликта, последствия которой для международной стабильности остаются неопределенными, заявил Майк Уолтц, который станет помощником по национальной безопасности у избранного президента Дональда Трампа, в интервью телеканалу Fox News.

По словам конгрессмена, ситуация на Украине начинает выходить из-под контроля, так как в ответ на предполагаемую отправку военных из Северной Кореи для участия в специальной военной операции власти США снимают ограничения для Вооруженных сил Украины.

Он также отметил, что Южная Корея «заявляет о готовности вмешаться в конфликт», что еще больше усложняет ситуацию.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал «хорошим» разрешение США бить своим оружием вглубь РФ.