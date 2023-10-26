«Будут использованы в качестве живого щита»: выяснилось, может ли ХАМАС убить всех израильских заложников

Конфликт в Израиле длится уже почти три недели, и за это время погибло много мирных жителей. На фоне жестокого нападения ХАМАС на Израиль появляются опасения, что члены организации могут не оставить в живых израильских заложников.

Политолог Алексей Ванифатов рассказал, могут ли члены ХАМАС принять решение избавиться от всех заложников на фоне ожесточенной борьбы с Израилем.

«Многие страны пытаются настаивать на переговорах по освобождению заложников, которых удерживает ХАМАС. С одной стороны, это правильно, но с другой — может быть использовано организацией в своих целях, а это плохо для захваченных людей», — пояснил Ванифатов в в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, сейчас ХАМАС использует заложников, чтобы продолжать борьбу с Израилем. Поэтому решение об их устранении невыгодно организации и потому маловероятно.

«Большинство захваченных из числа мирных граждан будет отпущено в обмен на гуманитарную помощь и топливо. А заложники из числа военных израильской армии будут использованы в качестве живого щита в подземных тоннелях», — отметил собеседник издания.

Ванифатов считает, что захваченные военные Израиля, к сожалению, могут быть убиты своими же согражданами при штурме подземных сооружений ХАМАС.

Ранее политолог высказался о том, почему ООН не может повлиять на ход конфликта в Израиле.