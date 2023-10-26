«Это развязывает руки странам»: выяснилось, почему ООН не может повлиять на конфликт в Израиле

Саудовская Аравия обвинила Совет безопасности ООН в неспособности остановить эскалацию конфликта в Израиле. По словам министра иностранных дел Саудовской Аравии принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, СБ ООН несет ответственность за очередное обострение конфликта в секторе Газа. Об этом сообщил ТАСС.

Политолог Алексей Ванифатов рассказал, почему ООН не может повлиять на ход противостояния в Израиле.

Неэффективность организации

Политолог считает, что критика в сторону ООН будет только расти.

«Разговоры о неэффективности ООН возникли на фоне невозможности принять резолюции по Ближнему Востоку. Этому мешают действия таких стран, как США, у которых есть разногласия с Россией», — поделился своим мнением Ванифатов в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, сейчас организация работает неэффективно и подвержена влиянию разных политических сил. На это, по его мнению, указывает то, что предложенная Россией сбалансированная резолюция по достижению мира не была принята.

«К сожалению, в ближневосточном конфликте ООН не сыграет роль миротворца. Это развязывает руки странам для эскалации противостояния. Регион будут разрывать на части страны, пытающиеся извлечь выгоду из происходящего», — отметил собеседник издания.

Исчезнет ли ООН

Политолог считает, что западные страны попытаются изменить Совет безопасности ООН под себя, чтобы отобрать право вето у РФ и принимать резолюции самостоятельно. По его словам, это поставит под сомнение само существование ООН.

Фото: [ Валерий Шарифулин/POOL/©РИА Новости ]

«Сейчас это так, но в итоге здравый смысл восторжествует и организация подвергнется положительным изменениям, которые помогут принимать решения по достижению мира и предотвращению гуманитарных катастроф во всем мире», — предположил эксперт.

Ранее постпред Палестины в ООН обвинил Запад в двуличии.