Глава украинского «Нафтогаза» Алексей Чернышов заявил, что договор о транзите российского газа в Европу продлеваться не будет. В конце 2024 года Украина прекратит пропускать голубое топливо из РФ в ЕС.

Вадим Сипров, политолог и генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента», рассказал, кому больше всего навредит решение Киева. По его мнению, Россия переживет остановку газопровода, а вот страны-получатели — навряд ли.

«Заявления Чернышева о прекращении транзита российского газа пока не стоит излишне драматизировать. Ведь сейчас даже непонятно, продержится ли киевская хунта еще целый год. Тем не менее, такие заявления могут стимулировать рост цен на газ в Евросоюзе уже в данный момент», — сообщил эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По сравнению с периодом до начала СВО, напомнил собеседник, цены в ЕС выросли в три-четыре раза, а европейским потребителям уже пришлось потратить дополнительно почти $300 млрд. После того, как американцы взорвали «Северные потоки», Европа лишилась 20% потребного голубого топлива, сейчас поставлен вопрос еще о 10%.

«Сжиженный газ из США, который продается европейцам втридорога, дефицита не заместит, как не заместил потери поставок по «Северным потокам». Европейцам приходится раскошеливаться, сокращать потребление и мерзнуть. Не стоит забывать и о том, что газ — это не только топливо, а еще и сырье для химической промышленности. Европейский же химпром даже на сегодняшний день дышит на ладан», — отметил Сипров.

Решение «Нафтогаза», считает политолог, укладывается в логику энергетической войны, которую США развязали против ЕС и России. Причем, для России последствия этой войны не стали фатальными — газовые потоки переориентируются на восточное и южное направления. А вот страны Западной Европы останутся только с норвежским и американским газом.

«Ведущие страны ЕС сопротивляться продиктованным из Вашингтона решениям о прекращении транзита газа через Украину не будут — они не обладают достаточным суверенитетом, чтобы возразить американцам. Будут страдать и терпеть», — заключил собеседник.

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