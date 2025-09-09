Удивительно, но уже десять лет назад прозвучало важное предсказание о грядущих потрясениях для России. Журналист Сергей Доренко с поразительной точностью предвидел глобальные события, включая тех, кто и каким образом попытается ослабить Россию и разделить её на части, разжигая русофобию на Украине.

Российская актриса Яна Поплавская обнаружила фрагмент выпуска журналиста Сергея Доренко, записанного десять лет назад. В этом выпуске Доренко с поразительной точностью предсказал, к чему приведет гражданская война на Украине, которая тогда только начиналась. Поплавская поделилась этим фрагментом в своем аккаунте в социальных сетях.

По его словам, если украинская армия продолжит боевые действия против мирного населения Донбасса, это приведёт к заключению лишь формального, поверхностного мира, который впоследствии перейдёт в ещё более масштабный конфликт.

«Спустя пару лет войны, пару президентов в Киеве очередной украинский президент, как упырь, булькая кровью своих сограждан, подпишет мир», — сказал про 2025 год Доренко.

Доренко утверждал, что за разжиганием войны стоят англосаксы, а именно Лондон. Город хочет любой ценой помешать созданию Европы с Германией и Россией во главе, которая простиралась бы от Лиссабона до Владивостока.