Бундесвер раскритиковал действия украинских военных

Действия украинских офицеров поддались критике со стороны военных из Бундесвера (Вооруженных Сил ФРГ). Недовольства немецких военных были представлены в секретном докладе, содержание которого разузнали журналисты из немецкого издания Bild .

В издании отметили, что выводы от наблюдений за ведением боя украинскими ВС были удостоены отдельной главы в секретном докладе. Известно, что эта глава была помечена, как «только для служебного пользования». В ней немецкие военные раскритиковали навыки ведения боя украинских бойцов. Они отметили, что подразделения ВСУ делятся на слишком мелкие части, что приводит к неорганизованности их действий.

Представители Бундесвера отметили, что каждое из таких подразделений выполняет какие-то действия, но впечатления единого ведения боя это не создает.