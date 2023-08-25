Буркина-Фасо и Мали воспримут интервенцию в Нигер как объявление войны

Главы МИД Буркина-Фасо и Мали Оливия Руамба и Абдулай Диоп заявили, что воспримут военную интервенцию в Нигер как объявление войны. Об этом главы ведомств сообщили по итогам визита в соседнее государство в совместном коммюнике.

«Они среди прочего подтвердили неприятие любого военного вмешательства против народа Нигера, которое будет расценено как объявление войны», – говорится в заявлении.

Ранее премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн провел встречу с министерскими делегациями из Буркина-Фасо и Мали.

Руамба и Диоп также отметили, что подтверждают свою солидарность с народом Нигера перед незаконными санкциями со стороны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) и Африканского союза.

В конце июля в Нигере произошел военный переворот, в результате которого был свергнут президент Мохамед Базум. 26 июля бойцы Национальной гвардии заблокировали Базума в президентском дворце и не выпускали его. Причиной этому, по информации СМИ, стало намерение главы государства отправить в отставку командующего нацгвардией Омара Тчиани.

Мятежники выступили в эфире национального телевидения, где сообщили о введении в Нигере комендантского часа и закрытии воздушного пространства с рядами африканских государств (сейчас авиасообщение уже открыто). Также лица, совершившие переворот, предостерегли другие страны от вмешательства в ситуацию в Нигере.

На события в государстве отреагировали западные страны и участники ЭКОВАС, которые сообщили о намерении вторгнуться в Нигер для стабилизации ситуации в регионе. Мятежники заявляли, что в случае военного вмешательства Базум будет убит.

Базуму 63 года. Он был избран президентом Нигера в 2021 году в результате голосования. Его подозревают в тесных контактах с правительством Франции. На фоне этого в Нигере проходили акции протеста.