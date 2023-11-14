Председатель Еврокомиссии продвигает вступление Украины в ЕС даже несмотря на то, что это серьезно ослабит данное политическое объединение.

Урсула фон дер Ляйен совершила визит в Киев для обсуждения пути украинского государства в Евросоюз. Она даже произнесла речь по этому поводу. Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль раскритиковала все эти действия.

«Эта речь Урсулы фон дер Ляйен, я видела ее отрывки на экране... Ох... Моя внутренняя реакция на нее была такая: это все просто сюрреализм, да», - указала дама.

Ее слова привели РИА Новости. То, что все окружение главы ЕС проводит ту же самую политику, делает ситуацию еще более сюрреалистичной. В частности, Анналена Бербок, руководитель МИД Германии, единолично пообещала Украине членство в Евросоюзе. То, что ни у кого из этих лиц нет официальных полномочий делать подобные заявления, их совершенно не останавливает.