Бывшая жена рэпера Гуфа сбила российского туриста на Бали

Экс-супругу рэпера Гуфа (настоящее имя – Алексей Долматов) Айза-Лилуна Ай сбила гражданина России на Бали. Об этом девушка сообщила в своих соцсетях в среду, 30 августа.

«Я только что наехала на байк с человеком», – написала Айза.

Она рассказала, что авария произошла тогда, когда она направлялась к своим детям в школу. Айза отметила, что дорога к зданию была очень узкой. Из-за этого, чтобы пропустить встречный автомобиль, ей пришлось сдавать назад. В этот момент блогер не заметила сзади человека на мопеде и сбила его.

Айза написала, что услышала хруст и поняла, что наехала на человека.

«И тут я слышу русскую речь с матом», – добавила знаменитость.

В результате аварии у байка сломалось крыло. Инцидент удалось решить с помощью денежной компенсации, которую Айза предложила пострадавшему.

Также Айза заявила, что сдружилась с мужчиной, который попал под ее колеса. Она рассказала, что начала переписываться с ним.

Экс-жена Гуфа несколько недель живет на Бали вместе с детьми – сыновьями Сами (от Гуфа) и Элвисом (от второго мужа Дмитрия Анохина).

Айза и Гуф были женаты с 2008 года. В 2013 году пара развелась. В 2010 году у нее и рэпера родился сын.