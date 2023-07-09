Бывшего адвоката Трампа хотят лишить лицензии за попытку срыва выборов

У экс-адвоката Трампа Руди Джулиани изымут лицензию адвоката после его попытки сорвать президентские выборы, прошедшие в 2020 году в США. Вашингтонский Комитет по дисциплине адвокатов рассмотрит вопрос о лишении Джулиани статуса. Об этом сообщает американское издание Politico .

В Комитете пояснили, что Джулиани может остаться без лицензии благодаря своим попыткам сорвать выборы, предпринятым в качестве жеста поддержки своего клиента. Адвокат был обвинен в заявлениях о том, что им были зафиксированы случаи фальсификации голосования, несмотря на то, что адвокат не предоставил доказательств.

Сам адвокат собирается оспорить решение о лишении лицензии в совете по адвокатской дисциплине. Окончательное решение будет принимать колумбийский Апелляционный суд.