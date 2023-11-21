Бывшего главу УСБ СК России Максименко обнаружили мертвым в колонии

Экс-главу управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности Следственного комитета РФ Михаила Максименко нашли мертвым в колонии, в которой он отбывал срок. Об этом во вторник, 21 ноября, РБК сообщил его адвокат Андрей Гривцов.

В колонии Максименко должен был провести 13 лет. В 2018 году полковника юстиции признали виновным в получении взятки по делу криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) и оштрафовали на 165 млн рублей.

История началась в 2015 году после того, как в Москве, на улице Рочдельская у ресторана Elements, произошла стрельба. По информации СК РФ, преступная группировка под руководством Андрея Кочуйкова по прозвищу «Итальянец», выполняя заказ криминального авторитета Шакро, пыталась заполучить 8 млн рублей от собственницы ресторана Жанны Ким. В ходе конфликта адвокат женщины, экс-сотрудник 9-го управления КГБ СССР Эдуард Буданцев, произвел выстрел из своего наградного пистолета Beretta.

В результате – два члена группы Кочуйкова были убиты, несколько других людей получили ранения. Участников перестрелки задержали сотрудники правоохранительных органов.

Позднее СК РФ возбудил несколько уголовных дел, включая дела против бывших и настоящих сотрудников ведомства, которых подозревают в коррупционных связях с Калашовым.

В 2016 году сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) арестовали в Москве Максименко, его заместителя – полковника Александра Ламонова, и первого заместителя начальника Главного следственного управления СК РФ по Москве генерала-майора Дениса Никандрова по делу о получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, обвиняемые получили взятку от Шакро в размере 500 тысяч евро за изменение статьи обвинения в отношении члена группы Койчукова с первоначальной статьи 213 УК РФ («Хулиганство») на статью 330 («Самоуправство») с последующим освобождением. Койчукова отпустили, и следователи не обратились в суд с запросом о продлении его ареста.

Позднее Койчуков был снова задержан ФСБ и помещен под стражу. В отношении него начали расследование по ч. 3 ст. 163 УГ РФ («Вымогательство, совершенное организованной группой»). Дело передали в Главное следственное управление Министерства внутренних дел РФ.