Бывшего премьер-министра Великобритании назвали «секретным оружием» Байдена

У издания Politico вышла статья, авторы которой считают, что Лиз Трасс не зря прилетела в Соединенные Штаты на прошлой неделе. С ее помощью Байден постарается надавить на представителей Республиканской партии, которые входят в состав нижней палаты Конгресса.

«Секретное оружие Джо Байдена для Украины — Лиз Трасс», - указали журналисты.

Именно с помощью британского политика администрация президента США попытается перенаправить общественную дискуссию на более активную роль Америки в мировых событиях. За счет этого Белый дом сможет выбраться из того тупика, в который он попал ранее.