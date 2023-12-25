Бывшие министры обороны Великобритании призвали правительство увеличить помощь Украине

Бывшие министры обороны от партии тори призвали правительство Риши Сунака не снижать военную помощь Украине и даже увеличить ее, пишет The Telegraph.

Майкл Фэллон, Бен Уоллес, Лиам Фокс и Гэвин Уильямсон оставили свой пост, но сохранили «ястребиные» устремления. Они считают, что 2,3 млрд фунтов стерлингов будет разумным вкладом Великобритании в поддержку Украины.

А Бен Уоллес, бывший министром обороны до сентября 2023 года, заявил, что правительство должно выделить 2,5 млн фунтов в следующем году и пообещать столько же 2025 год. Он подчеркнул, что Великобритания не должна потерять свое лидерство в поддержке Украины.

Уоллес отметил, что сейчас Украина, возможно, «вступает в свой самый темный час», поэтому с помощью не стоит медлить.