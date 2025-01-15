NBC назвал трех миллиардеров, которые приедут на инаугурацию Трампа

На инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января, приедут три известных миллиардера. По информации телеканала NBC News, в этот список вошли Илон Маск, Джефф Безос и Марк Цукерберг.

Основатель SpaceX Маск, который стал главным спонсором кампании Трампа, пожертвовал более четверти миллиарда долларов на выборы. Основатель интернет-компании Amazon Безос и глава Meta* Цукерберг также отметились своим вкладом в победу Трампа, выделив по одному миллиону долларов на фонд инаугурации.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, состояние Маска составляет $218 млрд, что делает его самым богатым человеком в мире. Безос занимает второе место с состоянием в $170 млрд, а Цукерберг замыкает тройку с $497 млрд. Совокупное состояние этих трех влиятельных бизнесменов на 13 января 2025 года достигало внушительных $885 млрд.

Трамп, который одержал победу на выборах в ноябре 2024 года и был официально признан Конгрессом победителем, продолжает привлекать внимание международной общественности. На инаугурацию он также пригласил председателя КНР Си Цзиньпина, однако тот лично не будет присутствовать на мероприятии — вместо него там окажется высокопоставленный представитель.

На инаугурацию Трампа не пригласили Владимира Зеленского. Кремль также не получил приглашения на церемонию.

Ранее сообщалось, что группа Village People исполнит любимую песню Дональда Трампа в честь инаугурации президента США.

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