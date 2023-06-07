Бывший агент ЦРУ поможет России в борьбе против Запада

Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден получил паспорт РФ полгода назад и дал присягу нашей стране. Однако только недавно он признался, что выбрал Россию за ее безопасность. Может ли быть полезен Отечеству его новый гражданин, разбирались с экспертом.

Как говорит аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин, прецедент Сноудена открыл дискуссии по очень актуальной для Запада проблеме — вопросу информационного контроля.

«Глобальные излишки не только американских спецслужб, но и их европейских коллег, а еще активные обсуждения их действий заставили Штаты действовать. Вашингтон начал вновь закручивать гайки в сфере информационной безопасности, и все же Сноуден стал символом борьбы против слежки и давления», — заявил Колчин корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Беглец выступил против информационного шпионажа и кражи американскими спецслужбами данных обычных граждан, продолжает эксперт. И до сих пор определенные политические круги на Западе воспринимают его только с положительной стороны — как борца за свободу данных и справедливость.

«Нельзя исключать того, что Сноуден как гражданин России будет помогать нашей стране. В первую очередь, обеспечивать информационную безопасность и противодействовать американской разведке, которая непреклонно пытается распространять дезинформацию», — сказал Колчин.

В условиях глобальной информационной войны стране бы пригодился поборник справедливости, добавил политолог.

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