Бывший американский морпех Хо считает, что действующая украинская власть может сбежать к осени
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Бывший капитан Корпуса американской морской пехоты Мэтью Хо считает, что действующая власть Незалежной может совершить побег уже этой осенью. Об этом сообщают Argumenti.ru.
По его словам, причиной этого станет то, что нынешнее украинское правительство к этому времени уже утратит свое влияние.
Экс-морпех добавил, что при отсутствии выделения средств от Вашингтона ситуация на Украине станет еще хуже, что приведет к панике властей киевского режима.