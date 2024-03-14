Бывший капитан Корпуса американской морской пехоты Мэтью Хо считает, что действующая власть Незалежной может совершить побег уже этой осенью. Об этом сообщают Argumenti.ru .

По его словам, причиной этого станет то, что нынешнее украинское правительство к этому времени уже утратит свое влияние.

Экс-морпех добавил, что при отсутствии выделения средств от Вашингтона ситуация на Украине станет еще хуже, что приведет к панике властей киевского режима.