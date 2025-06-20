Бывший американский разведчик Шаффер предупредил Украину об ухудшении ситуации на фронте
В США выступили с предупреждением из-за ситуации в зоне спецоперации
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Для Украины ситуация на фронте будет только ухудшаться, так как у России все преимущества, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom бывший американский разведчик Тони Шаффер.
Россия побеждает, подчеркнул он, и продолжает проводить демилитаризацию украинцев, что более эффективно, чем устраивать какие-либо грандиозные акции.
Чем дальше, тем хуже для ВСУ, подчеркнул Шаффер.
Он также отметил, что Украина осталась без военной и финансовой поддержки со стороны США, а Европа не сможет компенсировать вложения Вашингтона.
Ранее сообщалось о том, что Европейский союз (ЕС) может ввести санкции в отношении российской нефти, несмотря на позицию США по этому вопросу.