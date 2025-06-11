Евросоюз готовится ввести санкции на нефть из России без одобрения США

Европейский союз (ЕС) может ввести санкции в отношении российской нефти, несмотря на позицию США по этому вопросу. Таким мнением в интервью изданию Euractiv поделился специальный посланник Евросоюза по санкциям Дэвид О’Cалливан.

Он подчеркнул, что, несмотря на намерение договориться с союзниками о снижении потолка цен на российскую нефть, Брюссель готов предпринять односторонние шаги, если США не поддержат инициативу. О’Cалливан считает, что дополнительные санкции в отношении Москвы принесу ЕС дополнительную пользу.

Накануне глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что новый пакет санкций в отношении РФ включает ряд мер, среди которых запрет на использование газопровода «Северные потоки», включение в черные списки банков и танкеров, связанных с Россией, запрет на закупки российской нефти для стран ЕС, а также новые экспортные ограничения в отношении 22 компаний из РФ, Белоруссии, Китая и других стран.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что процесс утверждения санкций против Москвы находится на финальном этапе. По ее словам, эти инициативы должны получить одобрение послов и министров иностранных дел стран Европы к саммитам ЕС и НАТО, запланированным на конец июня.

Кроме того, заявила глава ЕК, Брюссель тесно координирует свои действия с Вашингтоном, в частности с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом*, который активно выступает за ужесточение санкций против России.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что введение санкций против России с целью оказания на нее давления является бессмысленным.

* Росфинмониторингом внесен в перечень террористов и экстремистов.