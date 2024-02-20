Бывший американский журналист Вароли рассказал об агрессивной цензуре Запада по отношению к СМИ
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По словам экс-журналиста одного из популярных американских СМИ Джона Вароли, западная пресс сталкивается с агрессивными нападками со стороны властей во всех ситуациях, когда их позиция не совпадает с заранее обговоренной. Об этом сообщают «Известия».
Он подчеркнул, что это на самом деле хуже, чем цензура.
По мнению эксперта, это связано с тем, что на Западе боятся правды, которая, если выйдет наружу, приведет к разрушению западных планов по ведению украинского конфликта.
Он добавил, что фальшивый англо-американский нарратив о Донбассе не выдерживает проверки фактами и научной критики, когда оказывается в потоке правдивой информации.