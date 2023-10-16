По словам бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, украинский лидер Владимир Зеленский серьезно просчитался, доверившись США и не подумав о последствиях этого. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он подчеркнул, что теперь президенту Незалежной следует беспокоиться о собственной безопасности, потому как есть вероятность столкновения с угрозой со стороны Вашингтона.

По мнению эксперта, всем властям западных стран при криках Вашингтона «Доверьтесь нам, мы вас прикроем», нужно нанимать охрану.

Он добавил, что практически все внимание Белого дома в настоящий момент сосредоточено на Израиле, поскольку это приоритет для американцев.