Бывший аналитик ЦРУ Джонсон считает, что зимой Украина останется без тепла и электричества

По словам экс-аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, в зимний сезон Незалежная останется без тепла и электричества, а ее граждане начнут покидать свои города. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что могут опустеть не только такой крупный город, как Львов, но и сама столица Украины.

По мнению Джонсона, зимний период станет тяжелым из-за того, что у армии уже иссякнут резервы для замены погибших.