По словам бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, россияне не являются врагами американцев. Об этом сообщают « Известия ».

Он подчеркнул, что в будущем историки назовут настоящее время одним из наиболее массовых провалов разведки за всю историю, поскольку, когда Вооруженные Силы РФ называют неумелыми и некомпетентными, это выглядит как мантра.

По мнению эксперта, Россия не планирует завоевывать мир.

Он добавил, что Россия и США продолжают сотрудничать на МКС, поэтому если им удается найти общий язык в космосе, то они смогут добиться каких-либо успехов и в отношениях на Земле.