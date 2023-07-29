Бывший аналитик ЦРУ Джонсон спрогнозировал развал НАТО после победы России на Украине
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По словам бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, победа российской армии над киевским режимом неизбежна, в свою очередь она станет причиной развала Североатлантического альянса в сегодняшнем виде. Об этом сообщается в одной из соцсетей.
Он подчеркнул, что неизбежность победы Москвы над Киевом приводит в ужас западные государства.
По мнению Джонсона, России станет подконтрольной вся часть Восточной Украины, и Одесса войдет в ее состав. Поэтому Незалежная просто развалится.