Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон в своём выступлении на YouTube-канале Judging Freedom выразил мнение, что Украина находится в тяжелом положении. Он отметил, что ситуация на линии фронта и в украинской армии вызывает серьезную обеспокоенность.

Он акцентировал внимание на том, что силы украинской армии находятся в критическом состоянии. По словам Джонсона, с приближением конца года ситуация для ВСУ будет становиться всё более безвыходной.

«Вполне возможно, что они падут гораздо раньше», — отметил эксперт.

Джонсон также подчеркнул, что отсутствие прогресса в украинском вопросе связано с позицией президента США Дональда Трампа, которая выражается в его заявлениях и решениях.

Ранее сообщалось, что боец ВСУ погиб во время создания постановочного видео о «захвате» позиций ВС РФ под Сумами.