Бывший депутат Рады Кива считает, что Зеленский отправляет на убой лояльные Залужному части армии
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По словам украинского экс-депутата Ильи Кивы, украинский лидер Владимир Зеленский отправляет на убой части ВСУ, которые лояльны главкому Валерию Залужному. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он добавил, что путем уничтожения боеспособных бригады Зеленский избавляется от участников военного переворота и ослабляет политического конкурента.
Ранее сообщалось, что на Купянском направлении отечественные реактивные системы залпового огня «Град» уничтожили замаскированные позиции украинской армии.