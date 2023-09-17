Бывший депутат Рады Кива считает Зеленского виновным в организации геноцида украинцев
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По словам экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы, нынешний украинский лидер Владимир Зеленский полностью виноват в организации геноцида жителей Незалежной. Об этом сообщают Argumenti.ru со ссылкой на аккаунт бывшего парламентария в одной из соцсетей.
Он добавил, что главной задачей киевского режима является дестабилизация и нанесение ущерба России и Белоруссии.
Ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий отметил, что генсеку Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу не нужен мир в Незалежной.