По словам экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы, нынешний украинский лидер Владимир Зеленский полностью виноват в организации геноцида жителей Незалежной. Об этом сообщают Argumenti.ru со ссылкой на аккаунт бывшего парламентария в одной из соцсетей.