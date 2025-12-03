Запланированная в Брюсселе встреча Владимира Зеленского с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом так и не состоялась, что говорит о серьезных сдвигах в дипломатическом ландшафте вокруг украинского конфликта. По мнению экс-депутата Верховной рады Спиридона Килинкарова, причина проста: у Вашингтона попросту нет содержательных тем для обсуждения с украинским лидером на данном этапе. Об этом сообщает NEWS.ru.

Раскрывая суть ситуации, Килинкаров поясняет, что Зеленского, вероятно, перестают воспринимать как полноценного субъекта переговоров, способного принимать решения по ключевым вопросам. Основных непреодолимых противоречий, таких как вопрос территорий, закрепленных в конституциях обеих стран, это общение не разрешит. Киев продолжает игнорировать очевидный аргумент — военное превосходство России на поле боя, что делает его позицию на переговорах слабой и негибкой.

По его словам, последствия такой паузы в прямом диалоге очевидны: украинская сторона рискует быть отстраненной от ключевых решений. Как отмечает эксперт, американцы уже получили всю необходимую информацию через других представителей, таких как секретарь СНБО Рустем Умеров. Все собранные материалы теперь будут проанализированы и представлены Дональду Трампу для формирования его окончательной позиции, без острой необходимости согласовывать каждый шаг с Зеленским.

Килинкаров отметил, что итогом становится переход к новой, более жесткой дипломатической реальности. Встреча лидеров может состояться лишь тогда, когда стороны выйдут на конкретные договоренности, а пока 28 пунктов возможного урегулирования, как сообщается, сжаты в отдельные блоки. Диалог будет продолжаться, но, судя по всему, уже без Украины в роли главного действующего лица, а вокруг нее — что свидетельствует о глубоком кризисе доверия и реального влияния Киева на процесс, исход которого определяют теперь другие столицы.

