Бывший депутат Рады Олейник объяснил, почему выборы на Украине в 2024 году маловероятны

Президентские выборы в Незалежной ожидаются 31 марта следующего года, и список участников предвыборной гонки постепенно вырисовывается. Так, свое желание принять участие изъявил экс-советник действующего президента Алексей Арестович. По словам бывшего депутата Верховной Рады Украины Владимира Олейника, вероятность проведения электоральных мероприятий подобного уровня в стране в 2024 году крайне маловероятна. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он подчеркнул, что точно это станет известно в конце декабря. Однако во время военного положения весьма трудно обеспечивать конституционные права граждан, к тому же миллионы украинских беженцев не смогут отдать свой голос.

По мнению политика, трудно провести данный процесс и среди военнослужащих, находящихся на фронте.