Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Незалежная маловероятно когда-нибудь вступит в военный блок, кроме того, украинская армия не сможет вытеснить российские войска до следующего года. По словам бывшего украинского парламентария Владимира Олейника, несмотря на такие заявления, власти киевского режима вряд ли сподвигнут Москву на переговоры. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что при вступлении Украины в военный блок автоматически бы началась мировая война.

По мнению бывшего депутата Верховной Рады Украины, после Минска и Стамбула никто в Кремле с действующим украинским президентом договариваться не будет, поскольку он марионетка, и в данном случае переговоры следует вести с США.

Он отметил, что и при активном включении дипломатов в процесс мирного урегулирования украинского конфликта боевые действия продолжатся.