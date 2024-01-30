Украинский лидер Владимир Зеленский потребовал от главкома ВСУ Валерия Залужного уйти в отставку. По словам бывшего депутата украинского парламента Спиридона Килинкарова, маловероятно, что Зеленский пойдет на такой шаг, так как его последствия непредсказуемы. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что против такого решения может выступить Вашингтон, а также серьезная часть военных будет деморализована, так как отставка главнокомандующего станет означать, что армия Незалежной не справляется со своими задачами.

По мнению бывшего украинского парламентария, решение по Залужному не будет принято, поскольку это можно воспринять как дезертирство.