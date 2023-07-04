Бывший генсек НАТО заявил, что Украина может получить гарантии безопасности до вступления в альянс

Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что государства могут дать Украине гарантию безопасности заблаговременно, до вступления в альянс. Согласно заявлению Расмуссена, многие страны дадут гарантии в преддверии НАТОвского саммита.

Расмуссен предполагает, что государства подпишут документ перед саммитом, согласно которому, они соглашаются помочь при «нападении» России. Он также считает, что страны Запада сообщат о поддержке этой идеи на предстоящем саммите.

Расмуссен уверен, что присоединение Украины к альянсу является необходимым для обеспечения «мира и безопасности в Европе».

В 2008 году, НАТО приняла заявление Украины о желании присоединения к альянсу, но не предоставила план действий по вступлению. В 2019 году, украинская рада изменила конституцию, подтверждающую ее намерения вступить в НАТО. После этого Зеленский многократно заявлял о том, что пытается добиться примерных сроков вступления в альянс.