Бывший глава британского Минобороны пытался сорвать поставки вертолетов из США

Бывший глава британского Минобороны Бен Уоллес, подавший в отставку накануне 31 августа, попытался «на прощанье» отменить заказ на поставку вертолетов Chinook производства Соединенных Штатов для Вооруженных Сил своего государства. Об этом сообщила английская газета The Sunday Times .

Журналисты сообщают, что Уоллес спровоцировал скандал между государствами своими действиями. Как сообщает издание, 10 августа Уоллес направил главе американского Минобороны Ллойду Остину письмо, в котором заявил, что британская сторона хотела бы пересмотреть договоренность о поставке более чем дюжины вертолетов из Штатов.

Сообщается, что вопрос о приобретении техники у Соединенных Штатов в тот момент все еще обсуждался в правительстве королевства. Уточняется, что окончательного решения на момент 10 августа еще не было принято.