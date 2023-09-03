Бывший глава британского Минобороны пытался сорвать поставки вертолетов из США
Фото: [dpa/picture-alliance]
Бывший глава британского Минобороны Бен Уоллес, подавший в отставку накануне 31 августа, попытался «на прощанье» отменить заказ на поставку вертолетов Chinook производства Соединенных Штатов для Вооруженных Сил своего государства. Об этом сообщила английская газета The Sunday Times.
Журналисты сообщают, что Уоллес спровоцировал скандал между государствами своими действиями. Как сообщает издание, 10 августа Уоллес направил главе американского Минобороны Ллойду Остину письмо, в котором заявил, что британская сторона хотела бы пересмотреть договоренность о поставке более чем дюжины вертолетов из Штатов.
Сообщается, что вопрос о приобретении техники у Соединенных Штатов в тот момент все еще обсуждался в правительстве королевства. Уточняется, что окончательного решения на момент 10 августа еще не было принято.