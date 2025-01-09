Бывший информатор ФБР получил срок за ложные показания о взятке Байдену
CNN: экс-информатор ФБР Смирнов получил 6 лет тюрьмы за ложь о Байдене
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Бывший информатор ФБР Александр Смирнов приговорен к шести годам тюрьмы за ложные показания о взятке президенту США Байдену и уклонение от налогов. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на иностранный источник.
Бывший информатор Федерального бюро расследований (ФБР) США, Александр Смирнов, был приговорен к шести годам тюремного заключения в Калифорнии.
Его обвинения связаны с дачей ложных показаний о предполагаемой взятке, которую, по его словам, получили президент Джо Байден и его сын Хантер. Смирнов утверждал, что в 2015 году руководители украинской компании Burisma якобы передали им по $5 млн.
Однако в ходе судебного разбирательства выяснилось, что Смирнов начал сотрудничать с Burisma только в 2017 году, после того как Байден покинул пост вице-президента США. Это обстоятельство поставило под сомнение достоверность его заявлений.
Прокуроры согласились не запрашивать более шести лет тюремного заключения для Смирнова. Кроме того, ему предстоит выплатить около $675 тыс. в качестве компенсации за уклонение от уплаты налогов.
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