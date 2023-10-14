Бывший канцлер Германии Шредер перечислил способы окончания украинского конфликта

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер считает, что украинский конфликт можно урегулировать только путем дипломатии под предводительством Франции и Германии, а посредством военных поставок в Незалежную. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung .

По его мнению, ситуацию реально прекратить при Олафе Шольце и Эммануэле Макроне, тем не менее они не предпринимают каких-либо шагов в данном направлении.

Немецкий политик отметил, что конфликт невозможно решить путем дальнейших поставок вооружения Киеву, прежде всего при обострении конфликта между Израилем и Палестиной.

По его словам, в марте прошлого года в рамках переговоров в Турции он предлагал несколько инициатив, в том числе и нейтральность Киева и отказ страны от вступления в военный блок.