По словам американского экс-морпеха Мэтью Хо, к окончанию украинского конфликта Незалежная уже перестанет полностью существовать в качестве независимого государства, поскольку она находится в абсолютной зависимости от финансовых организаций США. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он отметил, что нынешний украинский лидер просто продал свою страну банкам США.

По мнению пехотинца, тем самым при продаже он провернул выгодную сделку, получив за это финансы.