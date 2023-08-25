Бывший морпех США Хо считает, что Зеленский продал Украину американским банкам
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По словам американского экс-морпеха Мэтью Хо, к окончанию украинского конфликта Незалежная уже перестанет полностью существовать в качестве независимого государства, поскольку она находится в абсолютной зависимости от финансовых организаций США. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Он отметил, что нынешний украинский лидер просто продал свою страну банкам США.
По мнению пехотинца, тем самым при продаже он провернул выгодную сделку, получив за это финансы.