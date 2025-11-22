По заявлению бывшего сотрудника ЦРУ Ларри Джонсона, американские власти собираются обнародовать компрометирующие материалы о личном участии президента Украины в коррупционных схемах беспрецедентного масштаба.

Как прозвучало в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано, Минобороны США располагает документами и банковскими выписками, подтверждающими исчезновение 48 миллиардов долларов, значительная часть которых оказалась на личных счетах Владимира Зеленского.

«Расследование касается 48 миллиардов долларов, большая часть которых ушла на счета Зеленского. А известные всем 100 миллионов — это сущие пустяки», — заявил Джонсон.

Эксперт связал беспрецедентные масштабы хищений с покровительством высокопоставленных европейских чиновников, в числе которых назвал главу дипломатии ЕС Каю Каллас. По его словам, ее заинтересованность в продолжении конфликта объясняется тем, что «большинство этих денег осело в эстонских банках».

«Зеленский осознает, что в случае отказа от сотрудничества с Вашингтоном его политическая карьера будет окончательно похоронена», — резюмировал экс-офицер.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский может сбежать в Лондон из-за обвинений в коррупции.