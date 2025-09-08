Бывший офицер ВСУ Евгений Бекренев раскритиковал Владимира Зеленского, заявив, что украинский лидер не едет в Москву на переговоры из-за нехватки мудрости, и сравнил его с финским маршалом Маннергеймом. Об этом сообщает украинское СМИ.

Бывший офицер Вооруженных сил Украины с позывным «АнтиГрин» Евгений Бекренев подверг резкой критике позицию президента Владимира Зеленского относительно мирных переговоров. В интервью местному телеканалу он заявил, что слова украинского лидера о желании мира являются откровенной ложью.

По мнению Бекренева, Зеленский демонстрирует недостаток государственной мудрости, отказываясь от гипотетической поездки в Москву, которая, по его убеждению, могла бы принести пользу стране. Для контраста экс-офицер привел исторический пример — финского главнокомандующего Карла Маннергейма. Он отметил, что даже Маннергейм, сотрудничавший с нацистами, в 1944 году пошел бы на переговоры с Иосифом Сталиным, если бы получил такое приглашение, ради спасения своей родины.

