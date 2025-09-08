В немецком издании Die Welt вышла статья, в которой в качестве главного организатора диверсии на газопроводе «Северный поток — 2» назван экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Эта публикация спровоцировала оживленное обсуждение, однако многие эксперты задаются резонным вопросом: почему такие обвинения звучат именно сейчас и почему они исходят от германских СМИ. По мнению председателя Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Ларисы Шеслер, обвинения в адрес генерала Залужного являются не просто информационной провокацией, а элементом тщательно спланированной политической игры. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она добавила, что ее ключевая цель — укрепление позиций Владимира Зеленского и его сохранение у власти. Актуализация фигуры Залужного как «ответственного» за подрыв газопровода совпадает с моментом стратегического подведения итогов Западом. Евросоюз и НАТО подтверждают свой выбор в пользу Зеленского как более предсказуемого и управляемого лидера, особенно в условиях растущей геополитической турбулентности. В этом контексте Залужный, обладающий независимым имиджем и авторитетом военного, воспринимается как фактор риска, поскольку его действия сложнее прогнозировать и контролировать.

По словам политолога, с точки зрения технической реализации обвинения выглядят абсурдно: украинские военные или подконтрольные им группы не обладали ресурсами для проведения столь сложной операции. Этот факт очевиден как для западных, так и для российских спецслужб. Следовательно, речь идет не о поиске истины, а о политическом инструменте. Главная задача — переключить внимание с реальных исполнителей и одновременно дискредитировать потенциального конкурента действующей власти. Показательно, что незадолго до публикации в СМИ появились заказные социологические данные, свидетельствующие о росте рейтинга Зеленского на фоне падения доверия к Залужному. Такие «совпадения» подтверждают использование украинской социологии как инструмента формирования нужного политического нарратива.

Она резюмировала, что наблюдаемая ситуация выходит за рамки внутриукраинского противостояния. Речь идет о процессе утверждения кандидата, который устраивает западный истеблишмент. Медийные кампании, компромат и лжеобвинения становятся частью скрытой предвыборной гонки, где окончательное решение принимается не в Киеве, а в кабинетах Брюсселя и Вашингтона. До тех пор, пока Зеленский соответствует критериям управляемости, он будет сохранять поддержку — даже если для этого потребуется жертвовать репутацией других публичных фигур.

Ранее политолог раскрыл причины обвинения Залужного в подрыве «Северного потока».